Worden vrouwenkoersen te zwaar? "Tijd is er rijp voor" versus "angst maakt koers lelijk"

De invoering van de Koppenberg in de Ronde van Vlaanderen. De steile kant van de Kemmelberg en De Moeren in Gent-Wevelgem. En 3 in plaats van 2 beklimmingen van de Muur van Hoei in de Waalse Pijl.



De klassiekers in het vrouwenwielrennen krijgen dit seizoen een facelift. De zwaartegraad neemt fel toe.

Waarom worden vrouwenkoersen zwaarder gemaakt?

"We voelden dat de vraag naar zwaardere omlopen aanwezig was in het vrouwenpeloton", zegt Annelore Cleuren van de communicatiedienst van Flanders Classics, dat Gent-Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen in zijn portefeuille heeft. "Bovendien heeft het vrouwenwielrennen de voorbije jaren enorme stappen gezet. Er komen meer wedstrijden op de kalender, het aantal WorldTour-teams breidt uit van 9 naar 14 en vrouwenploegen zijn beter en beter omkaderd. Wij willen met onze wedstrijden mee-evolueren met het vrouwenwielrennen." "Met die parcoursveranderingen zetten we ook in op de sporttechnische gelijkheid tussen mannen en vrouwen. We willen dat vrouwen net als de mannen de kans krijgen om op de iconische Vlaamse hellingen te koersen." Oud-renster en analiste Ine Beyen is fan van de parcoursingrepen. "De fans zullen meer herkenningspunten hebben dankzij de gelijkenissen tussen mannen- en vrouwenwedstrijden. Dat zal ook wel een argument zijn van de organisatoren."

"De vraag naar een zwaarder parcours komt uit vrouwenpeloton"

Zijn zwaardere vrouwenkoersen minder aantrekkelijk?

Belgisch kampioene Lotte Kopecky juicht de zwaardere omlopen toe. "In de Ronde van Vlaanderen zat de koers vaak op slot doordat we tussen de heuvels soms vrij lange tussenstukken kregen voorgeschoteld." "Daardoor boette de Ronde van Vlaanderen aan lastigheid in. Door de Koppenberg zullen we nu een harder koersverloop krijgen."

Is een dans van stervende zwanen op 35 km van de streep publiciteit voor het vrouwenwielrennen? Griet Langedock (jarenlang in de organisatie van Gent-Wevelgem)

Griet Langedock (tot vorig jaar betrokken bij de organisatie van Gent-Wevelgem) vreest dat de vrouwenkoersen te zwaar worden. "De kans bestaat dat de koers nu heel lang gesloten zal blijven. Maar het omgekeerde is ook mogelijk, namelijk dat de wedstrijd al vroeg in de finale in een definitieve plooi valt." "De beklimming langs de steile kant van de Kemmelberg. Hoeveel vrouwen zullen die na een zware wedstrijd nog op een mooie en sportieve manier aankunnen? Is een dans van stervende zwanen op 35 km van de streep publiciteit voor het vrouwenwielrennen?", vraagt Langedock, voorzitter van de commissie vrouwenwielrennen van Cycling Vlaanderen, zich af. "Ik had contact met enkele rensters. Ze zijn bang dat er met angst zal worden gekoerst. Een koers waar rensters met angst op de fiets zitten, is nooit een mooie koers."

Conclusie: "Proberen waard, rensters maken nog altijd de koers"

Lotte Kopecky wil de trend naar lastigere omlopen zeker een kans geven. "Elke verandering kan positief zijn. Het is dus zeker het proberen waard." "Volgens mij is de tijd er ook rijp voor", vult Ine Beyen aan. "Er zijn nu ook meer rensters die de mogelijkheid hebben om zich 100 procent toe te leggen op hun sport." "Een lastiger parcours of niet? Het zijn nog altijd de rensters die de wedstrijd maken", besluit Griet Langedock.