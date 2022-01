Voormalig Bloso-voorzitter Carla Galle (73) is overleden

Voormalig topzwemster Carla Galle is overleden

Van het zwembad naar de politiek

Carla Galle was eind jaren 60 een van de toonaangevende zwemmers in België. Ze specialiseerde zich in de wisselslag en vrije slag en nam ook deel aan de Olympische Spelen van 1968.

Na haar actieve carrière sprong ze in een ander bad. Via haar familielid Marc Galle, die jarenlang een van de belangrijke figuren in de socialistische partij was, raakte ze ook geïnteresseerd in de politiek.

Galle werd partijsecretaris van de SP en leerde in die periode ook haar latere partner Karel Van Miert kennen.

Vanaf 1991 combineerde Galle haar functie binnen de partij met die van voorzitter van Bloso, wat tegenwoordig Sport Vlaanderen heet. 23 jaar lang zette ze de lijnen uit van het Vlaamse topsportbeleid.

"Heeft er iemand bestuurlijk meer betekend voor de olympische topsport in dit land(sdeel)?", vraagt sportjournalist Hans Vandeweghe zich retorisch af op twitter.

Op het einde van haar carrière raakte Galle via haar partner Van Miert ook betrokken in het beroemde Augusta-schandaal. In 2002 werd ze veroordeeld voor valsheid in geschriften, maar een jaar later werd ze in beroep vrijgesproken.

Galle was een heel uitgesproken figuur, die jarenlang heeft gewogen op het (sport)beleid in ons land. De laatste jaren had ze zich helemaal teruggetrokken. Ze was ook al een tijdje ziek en werd uiteindelijk 73 jaar.