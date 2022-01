Toptennissers Daniil Medvedev en Andy Murray ergeren zich aan "siuuu!" van fans in Australië

De "siuuuuu!"-vreugdekreet van voetballer Cristiano Ronaldo is de wereld aan het veroveren en daar is niet iedereen gelukkig mee.

Het begon allemaal in de eerste match van Nick Kyrgios op de Australian Open. Na elk punt galmden de "siuuuu!"-kreten over de baan. Het was zo erg dat de Australiër de fans er na een tijdje zelf over aansprak, maar dat hielp niet.

"Ik dacht dat ze het 10 minuten zouden volhouden, maar ze deden het uiteindelijk 2,5 uur. Bij elk punt!", zei Kyrgios op de persconferentie.

Ook in de match van Andy Murray tegen de Georgiër Badiasjvili werd het constant geroepen. Geen van beide spelers begreep of ze nu werden uitgefloten of aangemoedigd.

"Na een tijdje had ik door dat ze voortdurend de "siuuuu!" van Ronaldo aan het roepen waren. Het was onvoorstelbaar irritant", wond Murray er geen doekjes om.

