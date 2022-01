Ook Club Brugge biedt successen & collector's items digitaal aan als NFT

Non-Fungible Tokens (NFT) of niet dupliceerbare sleutels, de technologie is hot. Het is een manier om een digitaal object te koppelen aan een unieke eigenaar.

Dat digitaal object kan eigenlijk alles zijn. Wout van Aert bood al ritzeges aan, Romelu Lukaku momenten uit zijn carrière.

Club Brugge lanceert eind dit seizoen "Club Moments". Een digitale markt waar je vanaf dan digitale foto's, shirts of zelfs uitspraken van spelers kan kopen als NFT. Elke NFT is beperkt in aantal en uniek.

Daar betaal je voor natuurlijk. Rond NFT's ontstaat momenteel een heel nieuwe economie (zie lees ook).

Onomstreden is de nieuwe economie niet. Blockchain-technologie vraagt zoveel rekenkracht van computers dat het schadelijk is voor het milieu en niemand kan ook inschatten of de nieuwe economie op lange termijn levensvatbaar is of een luchtbel.

Wie NFT's ziet als een investering moet beseffen dat je geld ook van de ene dag op de andere verloren kan gaan. Net als bij cryptomunten.

Bij Club Brugge willen ze de mogelijkheden van deze nieuwe innovatie alvast uittesten. NFT's zijn de eerste stap. Bevalt die, dan sluit de club niet uit dat je binnenkort ook tickets of andere producten kan kopen met de blockchain-technologie.