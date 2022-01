Het zware schema van de Belgian Cats op weg naar het WK: ver vliegen en diep gaan

Ver vliegen en diep gaan

De Belgian Cats zullen diep moeten gaan in de laatste WK-voorronde. Op 10 februari wacht in Washington het duel met Puerto Rico, een dag later volgt de clash met de Verenigde Staten.

Daarna nemen de Cats het vliegtuig naar de Dominicaanse Republiek, waar ze op 13 februari hun laatste match tegen Rusland moeten afwerken.

Veel gereis en veel gedoe voor de Cats. En vooral ook één match meer in de benen voor een mogelijk beslissend duel met Rusland, dat slechts twee matchen moet spelen.

"Na die eerste twee wedstrijden in Washington moeten we een vlucht nemen van 3,5 uur en er een uurtje tijdsverschil bij rekenen. Rusland heeft dus een competitief voordeel in deze formule. Maar we zullen er het beste van proberen te maken", zegt Koen Umans, de general manager van de Belgian Cats.

"We hadden twee oplossingen voorgesteld om dit probleem op te lossen: een toernooi op een andere locatie. Zo worden er ook toernooien in Servië en Japan gespeeld. Gezien het vaccin-risico (het corona-vaccin dat de Russinnen gekregen hebben wordt niet erkend in de VS, red) had Rusland in een van die twee landen kunnen spelen."

"Ons tweede voorstel was om een WK te organiseren met 16 landen. Maar om financiële redenen kan dat niet. Er zijn verplichtingen tegenover rechtenhouders en sponsors. Plus: een groter WK betekent een substantiële meerkost voor de organisator."