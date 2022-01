Dries Mertens beseft dat einde bij Napoli nadert: "Maar ik geef ze kans om mijn zoon vast te leggen"

Alleen komt aan elk sprookje een einde. De kans is aanwezig dat Mertens over enkele maanden afscheid moet nemen van zijn geliefde club. Zijn contract loopt af en het bestuur twijfelt om de eenzijdige optie voor een extra jaar (aan 4,8 miljoen euro netto) te lichten.

"Ik ben niet geïnteresseerd in dollars scheppen. Bij Napoli blijven zou al mooi zijn. Ik zal veel moeten scoren zodat de voorzitter beseft dat het de moeite is om mij te houden."

Mertens beseft dat hij een uitstekend seizoenseinde nodig heeft om voorzitter Aurelio De Laurentiis te overtuigen van een verlengd verblijf. Want zoals ploegmaat Lorenzo Insigne kiezen voor een lucratief avontuur in de Verenigde Staten of de woestijn wil Mertens niet.

En Mertens heeft ook nog een laatste opvallende troefkaart in handen. "In plaats van met geld te gooien voor een nieuwe spits, geef ik de voorzitter de kans om mijn zoon vast te leggen", grapt de aanvaller, die in maart zijn eerste kindje verwacht. "Een jonge doelpuntenmaker met een lange carrière in het vooruitzicht. (lacht) En dan moet ik mijn huis in Napels niet opgeven."