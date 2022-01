Barcelona: "Ousmane Dembélé moet hier onmiddellijk vertrekken"

Dat het huwelijk tussen Barcelona en Dembélé spaak zou lopen, staat al een tijdje in de sterren geschreven.



Al in de zomer zaten beide partijen om de tafel om hun toekomst te bekijken.

"We hebben de gesprekken in juli 2021 opgestart. Gedurende zes, zeven maanden hebben we overlegd", zegt sportief directeur van Barcelona Mateu Alemany.

"Wij hebben meerdere voorstellen gedaan om de speler bij ons te houden. Die aanbiedingen zijn systematisch geweigerd door zijn agenten."

"Het lijkt ons duidelijk dat de speler niet verder wil in Barcelona en dus niet langer bij ons project betrokken wil zijn."



"In die omstandigheden hebben we Dembélé en zijn agenten dus gezegd dat hij onmiddellijk moet vertrekken. We hopen hem voor 31 januari te transfereren, voor het sluiten van de wintermercato."