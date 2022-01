Ambitieuze Chinese plannen van Greg Rutherford worden al opgeborgen

Greg Rutherford (35) won op de Spelen van Londen in 2012 goud in het verspringen, maar de bezige Britse bij wilde ook in de wintersporten oogsten.

Rutherford, die in Rio in 2016 brons toevoegde aan zijn palmares, aasde op eremetaal in Peking met het Britse bobsleeteam. Maar de kwalificatie is mislukt.

Hij zal dus niet in de voetsporen treden van Eddie Eagan, Jacob Tullin Thams, Christa Luding-Rothenburger, Clara Hughes, Lauryn Williams en Eddy Alvarez, die wel de succesvolle combinatie maakten tussen Zomerspelen en Winterspelen.