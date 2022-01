Ticketverkoop voor WK in Qatar gestart: hoe kan ik de Rode Duivels volgen? En wat kost het?

Hoe kan ik tickets kopen?

Na de officiële WK-loting op 1 april, wanneer het volledige speelschema dus bekend is, start een tweede verkoopsperiode. Later staat ook nog een ultiem verkoopsmoment met overgebleven tickets gepland.

Hoeveel kosten de tickets?

Dat is ongeveer een derde goedkoper dan de voordeligste tickets vier jaar geleden in Rusland. Voor de openingswedstrijd beginnen de prijzen uitzonderlijk wel maar vanaf 258 euro. Om de de WK-finale bij te wonen moet u minimaal 526 euro neertellen.

Eerst en vooral zijn er de individuele tickets , verdeeld in drie verschillende prijscategorieën. Supporters kunnen al vanaf 58 euro een groepswedstrijd op het WK in Qatar bijwonen.

Daarnaast zijn er pakketten om één specifiek land te volgen . Als u de drie groepswedstrijden van de Rode Duivels wilt meemaken in Qatar betaalt u minimaal 193 euro. Dat is meer dan wanneer u de drie tickets individueel zou aankopen door een administratiekost.

Waar kan ik verblijven?

Zoek online niet naar beschikbare hotels in Qatar tijdens de periode van het WK - het is vergeefse moeite. Pas later dit jaar zullen boekingen mogelijk zijn via een speciale website.

Er wordt wel aan alternatieven gewerkt. Zoals het Madinatna-complex waar 27.000 fans appartementen zullen kunnen delen. Exclusief idyllisch zicht, want rond het “mini-dorp” ligt een autostrade met 18 rijvakken en 25 kilometer woestijn. Daarnaast zal er verbleven kunnen worden in twee gigantische cruiseschepen met samen 4.000 cabines.

Wat met corona?

Het is bidden dat de pandemie tegen november al afgezwakt is, maar helemaal zeker is dat uiteraard niet. Over de veiligheidsmaatregelen zal er daarom pas later dit jaar gecommuniceerd worden.

Onlangs vond met de Arab Cup een testevent plaats. Opvallend genoeg moesten toeschouwers verplicht dubbel gevaccineerd zijn, maar spelers niet. De FIFA hoopt op een soepelere regeling voor fans. Onderhandelingen daarover lopen nog.