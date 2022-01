Schiet Thierry Neuville in 2022 eindelijk de oppergaai af? "Geen idee wie goed is en wie niet"

Het gesprek met Thierry Neuville (via RTBF in het Frans):

Met de rally van Monte Carlo begint vandaag het 50e WRC-seizoen. Vijfvoudig vicewereldkampioen Thierry Neuville, in 2021 winnaar in Ieper en Spanje, heeft weinig verrassende ambities. "Ik wil het zo goed mogelijk proberen te doen", zegt hij voor de seizoensopener.

"We gaan altijd op zoek naar de zege, maar we blijven met de voeten op de grond. We weten nog niet goed wat te verwachten, dat zullen we zien na de eerste chronoritten."

De nieuwe, groenere rallyauto's zorgen bij de rijders voor wat meer onzekerheid dan andere jaren. "In Monte Carlo zullen we zien hoe goed iedereen gewerkt heeft. We zullen snel weten of de auto betrouwbaar is en of we ermee kunnen strijden voor de zeges. Het wordt ook belangrijk om veel data op te doen met het oog op de rest van het seizoen."

Hoe voelt Neuville zich in zijn nieuwe auto? "Elke keer we ermee rijden, is de "feeling" beter. Ik kan nog niet zeggen dat ik er 100% vertrouwen in heb, er zijn heel veel scenario's die we met deze auto nog niet hebben meegemaakt. Elke keer opnieuw zullen we nieuwe dingen leren en de limieten opzoeken."