Ooit jongste keeper in Champions League en toekomst Rode Duivels: hoe is het nu met Mile Svilar?

Maar amper twee jaar later vertrekt de talentvolle keeper nog vóór zijn grote debuut in het shirt van Anderlecht. Paars-wit wil Svilar - ondanks een vacante keeperspositie - nog even in de wachtkamer houden, maar de honger bij de youngster is te groot.

Jongste doelman in Champions League

Even veelbesproken als dat record is de wedstrijd van Svilar. Kort na rust incasseert hij een ongelukkige tegengoal op een vrijschop van Marcus Rashford. Na affluiten brengt Romelu Lukaku troost - de beelden van de knuffel én het doelpunt gaan de wereld rond.

Nieuw contract geweigerd

Toch is Svilar zeven jaar na die ene persconferentie bij Anderlecht nog altijd even ambitieus. Op zijn 22e wil de Antwerpenaar zich meer dan ooit bewijzen op het hoogste niveau. Dat zijn contract komende zomer afloopt, zet de deur van zijn gouden kooi open.

Benfica probeerde de doelman nochtans te charmeren voor een langer verblijf - in de Portugese hoofdstad geloven ze nog steeds in zijn potentieel. Het onderhandelde de voorbije maanden over een nieuwe overeenkomst van vijf jaar die financieel aanlokkelijk is, maar Svilar weigerde dat voorstel eerder deze week omdat hij geen goed gevoel heeft bij het sportieve project.



"Mile houdt van het leven in Portugal en vindt Benfica een prachtige club, maar beseft dat het tijd wordt om elders zijn kans te gaan", vertelt papa Ratko wanneer we hem contacteren.

"Hij wil dan ook niet bij Benfica blijven. Zijn sportieve toekomst is hier te onzeker - er komen niet genoeg kansen. Of we al aanbiedingen kregen? Nog niks concreets, maar clubs uit België en Nederland polsten al. We bekijken rustig alle opties en wachten op de juiste volgende stap voor Mile."