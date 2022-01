Olympische snowboardkampioene verkiest 3 weken quarantaine boven vaccinatie

Overal ter wereld blijft de covidcrisis een thema, zo ook op de nakende Winterspelen in Peking. Duizenden atleten zakken rond deze periode af naar Peking, en om covid de baas te blijven gaat dat gepaard met de nodige protocollen.

De Chinese autoriteiten en het IOC eisen immers dat alle atleten gevaccineerd zijn. Wie niet gevaccineerd is moet drie weken in quarantaine gaan in China. Voor vele atleten is dat problematisch, aangezien het de voorbereiding op hun toernooi stevig verstoort.

Toch koos snowboardster Patrizia Kummer voor een quarantaine. De Zwitserse, die in 2014 olympisch kampioene werd op de parallelle slalom, is niet gevaccineerd en verkiest de drie weken afzondering boven een prik.

"Na mijn persoonlijke keuze om niet gevaccineerd te zijn, is de quarantaine het logische gevolg", reageert Kummer. "Ik respecteer de regels van de lokale autoriteiten en het Internationaal Olympisch Comité."

Kummer is vorige week aan haar quarantaine begonnen in Peking, op tijd om nog een week voorbereidingstijd te hebben. Het slalomtoernooi in het snowboarden bij de vrouwen start op 8 februari met de kwalificaties. Kummer is de huidige nummer 17 op de Wereldbekerranking.