Olympisch portret Armand Marchant: de beste Belgische skiër, die zijn been bijna kwijt was

Steekkaart Armand Marchant

Eerste Wereldbekerpunten voor België

Op zijn 18e klopt Armand Marchant een eerste keer op de poort van de internationale skiwereld. In 2016 roetsjt hij 2 keer de top 10 binnen op het WK voor junioren in Sotsji. Marchant wordt er 8e in de combiné en 9e in de slalom.

In datzelfde jaar schrijft hij geschiedenis bij de elite van het alpineskiën. Met een 18e plaats in de slalom van Val d'Isère slaagt hij er als allereerste Belg in punten te sprokkelen in de Wereldbeker.

Jawel Sire, onze landgenoten skiën mee op het allerhoogste niveau.