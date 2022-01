Na 8 maanden vallen en opstaan eindelijk prijs: bekijk deze waanzinnige BMX-trick

Aan de verbluffende trick is een proces van 8 maanden voorafgegaan. Kieran Reilly begon te oefenen in een "foam pit" die een zachte landing verzekerde. Stelselmatig maakte hij progressie, maar om de trick echt te doen lukken, moest er ook gesleuteld worden aan de quarter pipe, om meer snelheid te kunnen halen.



"Ik bracht de eerste dagen door in de foam pit. Eerst de flips, dan de twist en dan de landing. Dagenlang opnieuw proberen dus. Tot alles goed ging. Pas dan gingen we voor het echte werk", legt hij uit.



"Dat is een compleet andere mindset. Je rolt die afzet naar beneden met het idee van "you just did it in the foam pit" maar het is toch anders. Het is echt iets mentaals. Je grenzen verleggen, die focus bewaren. En dan lukt dat plots. Wow!"



"Ik probeer constant om bestaande tricks te upgraden, te laten evolueren. Ik had echt mijn zinnen gezet op die triple flair."



"Tijdens het draaien is alles een blur. Je probeert vaste punten te spotten zoals het plafond of de foam pit of de landing om je rotaties te tellen. Je moet er echt je hoofd bijhouden. Het draait om focus en controle. Eenmaal ik die 3 flips onder de knie had, ging het vrij vlot."