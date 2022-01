Lusia Harris, eerste en enige vrouw die ooit gedraft werd door NBA-team, is overleden

Lusia Harris maakte faam in de jaren 70 van de vorige eeuw toen ze de universiteit van Delta State naar drie opeenvolgende nationale titels loodste.



Het leverde de 1,91m grote Harris in 1976 een selectie op voor de Olympische Spelen. In Montreal stond basketbal voor vrouwen voor het eerst op het programma. Harris staat in de geschiedenis als de allereerste vrouw die scoorde op het olympische basketbaltoernooi. Met de VS won Harris in 1976 zilver op de Spelen.



Een jaar later werd Lusia Harris de eerste vrouw die officieel gedraft werd door een NBA-team. In 1969 werd Denise Long al eens gekozen door de San Francisco Warriors, maar die draft pick werd later tenietgedaan, zodat Harris de officiële primeur had.



Utah koos Lusia Harris als 137e in de draft van 1977. Ze kreeg de voorkeur op 33 mannen. Spelen in de NBA deed ze nooit, ook omdat ze in die periode zwanger raakte.





In 1992 werd Harris, bijgenaamd "The Queen of Basketball", als eerste Afro-Amerikaanse vrouw opgenomen in de Basketball Hall of Fame. Harris is dinsdag onverwacht overleden, op 66-jarige leeftijd.