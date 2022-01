Kylian Mbappé voor onbepaalde tijd out met blessure aan zijn adductoren

De blessure komt ongelegen voor PSG, dat binnen minder dan een maand Real Madrid in de ogen kijkt in de Champions League. Woensdag communiceerde de Parijse club over de blessure.



"Kylian Mbappé wordt verzorgd aan een blessure aan zijn linkse adductoren. Vrijdag wordt hij verder onderzocht om de evolutie van de blessure te bekijken", schreef PSG, dat zondag tegen het Stade Reims van Thomas Foket speelt in de Ligue 1.

Mbappé is dit seizoen opnieuw erg belangrijk voor PSG, met al 10 goals en 8 assists in de competitie. Een opsteker voor PSG is wel dat de andere smaakmaker, Neymar, begin volgende week de trainingen hervat.

Lionel Messi wordt dit weekend al fit aan de aftrap verwacht. De Argentijn liep tijdens de feestdagen een coronabesmetting op en miste zo de eerste helft van januari. Hij is nu dus terug speelklaar bevonden.