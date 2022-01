Klay Thompson en Stephen Curry dirigeren Warriors naar vlotte overwinning

De Golden State Warriors hadden 3 van hun laatste 4 wedstrijden verloren, maar met een thuismatch tegen Detroit diende zich een ideaal duel aan om de trein weer op de rails te krijgen. De Pistons zijn met slechts 10 overwinningen het op één na zwakste team in de NBA dit seizoen.



Onder impuls van onder meer een sterke Klay Thompson, die nog maar zijn 5e match speelde sinds zijn comeback na 2 zware blessures, stoomden de Warriors dan ook naar een vlotte overwinning. Thompson was met 21 punten de topschutter van zijn team in de 102-86-zege van Golden State.



In New York-Minnesota, de enige andere wedstrijd afgelopen nacht, was de winst voor de bezoekers: 110-112. Karl-Anthony Towns was beslissend in het slot van de wedstrijd. De Timberwolves kamperen momenteel op de 7e stek in de Western Conference.