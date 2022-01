Herman Van Holsbeeck opgepakt in zaak rond voetbalmakelaar Henrotay

De bal in de zaak-Henroyay ging aan het rollen toen de spelersmakelaar in 2019 opgepakt werd in Monaco.



Henrotay werd verdacht van witwaspraktijken en omkoping bij transfers. Er zou onder meer sprake zijn van frauduleuze retrocommissies. Ook bendevorming en valsheid in geschrifte werden hem ten laste gelegd.



De transfers van onder anderen Aleksandar Mitrovic, Chancel Mbemba (beiden naar Newcastle) en Youri Tielemans (naar Monaco) kwamen in het vizier van de onderzoekers.



Allemaal deals waarin Henrotay en voormalig Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck nauw samenwerkten.



Henrotay had bovendien een overeenkomst met het oude bestuur van Anderlecht - met Van Holsbeeck als manager - dat hij een commissie van 3 miljoen zou opstrijken bij een eventuele verkoop van de club, zélfs als hij de koper niet zelf had aangebracht.



Desondanks had het oude bestuur van Anderlecht blijkbaar geen zin om die 3 miljoen euro zelf te betalen. Daarop is geprobeerd om met valse contracten 2 van die 3 miljoen door koper Marc Coucke te laten betalen, die op die manier is opgelicht.