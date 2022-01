Gert Gommé: "Een Belg in de 2e week van een grandslam: dat mag je bijna niet verwachten"

Belgische tennisliefhebbers worden niet meteen vrolijk van de vaderlandse prestaties op de Australian Open. Alleen Elise Mertens staat nog op de enkeltabel. Zij speelt vannacht haar wedstrijd in de 2e ronde. Commentator Gert Gommé analyseert de bloedarmoede.

Met Elise Mertens hebben we nog één vertegenwoordiger in het enkelspel. Je kan moeilijk zeggen dat dat een verrassing is. Als je de 2e ronde overleeft, dan sta je bij de laatste 32. Kijk naar de rankings: daar tellen we met Mertens maar één Belgische in de top 30. Vanaf een eventuele 3e ronde kan alles, maar we weten niet hoe sterk Mertens is. Ze heeft een hele nieuwe crew rond zich verzameld. Met coach Simon Goffin lijkt het goed te werken, maar het moet natuurlijk op grandslamtoernooien gebeuren. Je kan alleszins niet zeggen dat zij het laten hangen heeft. Ze is wat gezakt op de WTA-ranking, maar voor haar ben ik nog optimistisch.

Talenten waar je echt op zit te wachten, die zie ik helaas niet. Niet bij de vrouwen en niet bij de mannen. Gert Gommé

Alison Van Uytvanck verloor vandaag, maar ze had net zo goed kunnen winnen. Haar tegenstandster stond ooit ook 12e op de WTA-ranglijst. Dat geeft een vertekend beeld.

Het kon dus alle kanten uit, maar voor de rest is de spoeling heel erg dun. Ook in de aankomende generaties. Talenten waar je echt op zit te wachten, die zie ik helaas niet. Niet bij de vrouwen en niet bij de mannen.

"Voor Goffin is er niets om zich aan op te trekken"

David Goffin was de enige man op de hoofdtabel, maar hij sukkelt al twee jaar. Nog niet zo lang geleden stond hij 14e op de ATP-ranking, nu dreigt hij uit de top 50 te vallen. Hij wordt deze zomer 32 jaar. Bij een lagere ranking dreigen kwalificaties voor de grote toernooien. Wil hij dat dan nog doen? Na zijn vroegtijdig einde van het seizoen verwachtte je dat je nu een Goffin vol vuur zou tegenkomen, maar daar merk je niets van. Hij twijfelt aan zijn basisslagen. Er zit zoveel twijfel in hem. Na een nederlaag ziet hij meestal nog positieve dingen, maar nu is er niets om zich aan op te trekken. Hij moet ongeveer vanaf nul beginnen. Hij was gelaten na de match, maar ook tijdens zijn wedstrijd. Plots gaat er een knopje uit en is er geen versnelling meer. Het is een beetje dramatisch.

Ik heb de indruk dat David Goffin zijn carrière nog zo lang mogelijk wil rekken en hoopt op een uitschieter. Ambitie op lange termijn, die zie ik niet bij hem. Gert Gommé

Misschien zijn we anderzijds de voorbije jaren een beetje verwend geweest door zijn resultaten. Je kunt zijn talent niet ontkennen. Goffin heeft geen zwak punt, maar heeft ook geen sterk punt zoals een verpletterende opslag of een zware forehand. Qua ranking heeft hij destijds het maximum uit zijn carrière gehaald en nu is er een generatie die in elk onderdeel beter is dan hij. Dan moet je bijna niet meer dromen van de top 20. Ik heb de indruk dat hij zijn carrière nog zo lang mogelijk wil rekken en hoopt op een uitschieter. Ambitie op lange termijn, die zie ik niet bij hem.

David Goffin ging er pijlsnel uit op de Australian Open.

Vergiftigde publieke opinie?

Het Belgische tennis heeft jaren geleden natuurlijk een hoogconjunctuur gehad. Wellicht is de publieke opinie daardoor vergiftigd. Een Belg in de top 10, dat lijkt evident, maar tennis is een zeer mondiale sport. De posities op de wereldranglijst bij de vrouwen zijn voor een klein land als België behoorlijk, maar bij de mannen is het echt te weinig. De tweede week van een grandslam halen, dat mag je bijna niet verwachten. Als Mertens in goeie doen is, dan kan dat, maar het zou toch een kleine verrassing zijn. Ik vrees dus dat we niet meteen hoeven op te staan voor een nachtelijke match in een ver stadium met een Belg of Belgische in de hoofdrol.