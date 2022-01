Emma Meesseman betreurt aangepast speelschema Cats: "We zijn geen machines"

Normaal gezien hadden de Belgian Cats tussen 10 en 14 februari 3 WK-kwalificatiematchen moeten afwerken in Washington.



Maar de Russinnen, tegenstander van de Cats, zijn niet welkom in de VS omdat het Russische vaccin daar niet erkend wordt.

"Ik vond het jammer voor de Russische ploeg, omdat ze de kans verdienen om zich proberen te kwalificeren. Met hun jonge ploeg hebben ze een mooie toekomst. Dus ik hoopte dat er een goede oplossing uit de bus zou komen voor hen", vertelt Meesseman.

De oplossing die er kwam, is goed voor de Russinnen: Rusland hoeft niet te spelen tegen de VS (die al geplaatst is als olympisch kampioen). De Cats daarentegen moeten na 2 wedstrijden in de VS afreizen naar de Dominicaanse Republiek om tegen de Russen te spelen.

"We moeten dus 1 wedstrijd meer spelen dan Rusland", zegt Meesseman. "En onze 3e wedstrijd die beslissend kan zijn voor WK-deelname komt er na een dubbele wedstrijd en een reis van de VS naar de Dominicaanse Republiek."

"De Russinnen daarentegen mogen op een dezelfde plek blijven en zullen beter uitgerust zijn."