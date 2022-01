Courtois mist bekermatch: "Om privé-redenen kunnen we niet zeggen waarom"

In de Supercup stopte Thibaut Courtois zondag nog een penalty in de finale. Real won de trofee na een 0-2-zege tegen Bilbao.



In de Spaanse beker is de Belgische doelwachter er morgen niet bij. Real probeert dan in Elche een ticket te veroveren voor de kwartfinales.



"Het probleem bij Courtois is niet ernstig. Hij zal maar enkele dagen niet beschikbaar zijn, maar om privé-redenen kan ik niet zeggen waarom", zegt Real-coach Carlo Ancelotti.



"Zondag zal Courtois zeker terug zijn voor de competitiematch tegen (opnieuw) Elche."

Voor Courtois is het nog maar de tweede keer dat hij dit seizoen een wedstrijd mist bij Real.



Begin januari kreeg onze nationale doelman rust van Carlo Ancelotti in de 1/16e finales van de Copa del Rey tegen derdeklasser Alcoyano.