Algerijnse voetbalbond ontkent gebruik van duivelbezweerder tijdens Afrika Cup

Het gaat het Algerijnse voetbalelftal niet bepaald voor de wind op de Afrika Cup. Het land met sterspeler Riyad Mahrez werd vooraf de favorietenrol toegedicht, maar staat na een gelijkspel tegen Sierra Leone en een nederlaag tegen Equatoriaal Guinea met de rug tegen de muur.

Om alsnog te overleven op de Afrika Cup moet er donderdag absoluut gewonnen worden van Ivoorkust. Eerder deze week verschenen er opvallende geruchten dat de Algerijnse voetbalbond dan ook niets aan het toeval wou overlaten.

Men zou beroep hebben gedaan op een islamitische raki, een duivelbezweerder die de spelers "tegen kwade krachten moest beschermen". Een controversieel gebruik, dat meteen op heel wat kritiek kon rekenen.

Maar dinsdag ontkende de Algerijnse bond de feiten in alle toonaarden. "We veroordelen en betreuren de geruchten daarover", postte de federatie dinsdagavond op zijn site. "De spelers blijven vertrouwen op hun talent, karakter en al het werk dat is verricht."