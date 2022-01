Afrika Cup: Salah stoot door met Egypte, foutloos Nigeria bedankt oude bekende Onyekuru

Schaduwfavoriet Egypte heeft in zijn laatste groepsmatch zijn ticket voor de 1/8e finales veiliggesteld. Een 1-0-zege tegen Soedan na een goal van Abdelmonem volstond voor Mo Salah en co. In dezelfde groep pronkt Nigeria met een foutloos rapport van 9 op 9. In de 0-2-zege tegen Guinee-Bissau pikte Henry Onyekuru (ex-Eupen en ex-Anderlecht) een goal mee.