Walter Roelants heeft ziekenhuis verlaten na val in Dakar: "3 maanden rust"

Het verhaal van Walter Roelants is intussen gekend. Gevallen op 6 januari in de Dakar waarna hij naar het militair hospitaal van Riyadh werd getransporteerd. Daar werd vastgesteld dat hij een breuk aan een ruggenwervel en een breuk aan een nekwervel had opgelopen.

Op zondag 9 januari werd hij naar Parijs gerepatrieerd waarna het met de ziekenwagen richting Herentals ging. Woensdagnamiddag 12 januari ging hij onder het mes.

Nog geen week later verlaat Roelants op eigen kracht het ziekenhuis. "Ze hebben mij hier fantastisch opgevangen en verzorgd. Ik ben dokter Toon Claes, zijn team en het verplegend personeel dan ook heel dankbaar", zegt Roelants.

"Op 27 december stapte ik op het vliegtuig richting Riyadh. Vroeger dan verwacht kwam er een eind aan mijn avontuur. De meeste Dakaristen zijn sinds gisteren thuis. Ik kon niet achterblijven."

"Pijn heb ik niet meer, alleen als ik een onverwachte beweging maak. Ze hebben mij drie maanden rust voorgeschreven en dan zal ik nog enkele maanden van mijn motor moeten blijven. Dat zijn zes maanden waar ik alle focus op To Walk Again kan leggen. Ik blijf me voor hen inzetten", glimlacht Walter 'De Wakke' Roelants.