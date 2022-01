Thibau Nys neemt deel aan WK veldrijden: "Reken mezelf niet bij de favorieten"

Thibau Nys mag zich dan toch opmaken voor het WK veldrijden. Nys liep op het BK een schouderblessure op bij een val, maar raakt toch tijdig fit voor het wereldkampioenschap. "Ik zeg niet dat ik zal meedoen voor de titel of het podium, maar ik denk dat ik de goeie vorm nog te pakken heb en dat de blessures me niet zullen hinderen."

Thibau Nys moest onlangs nog opgeven na een val op het BK in Middelkerke. Een schouderblessure zette een vraagteken achter zijn WK-deelname, maar Baloise-Trek Lions laat weten dat Nys tijdig klaar zal zijn voor Fayetteville (VS).



"Thibau Nys zal op zaterdag 29 januari aan de start staan van het WK veldrijden voor beloften. Na een lange training op dinsdag werd de knoop doorgehakt in samenspraak met de ploegleiding", klinkt het bij Nys' team.



"Zijn schouderblessure is voldoende hersteld om competitief te zijn. Komende zaterdag maakt Thibau zijn rentree op de Flandriencross in Hamme, als opstap richting WK."

"Dat ik kan starten is al een hele grote overwinning"

Niet zozeer de schouder baarde Nys junior zorgen, vooral zijn rug speelde hem parten sinds het BK. "Ik dacht dat de pijn aan mijn rug bijkomstig was, maar achteraf bekeken was die zwaarder geraakt", verduidelijkte Thibau Nys op een persmoment. "Er was echter geen scheuring en sinds een drietal dagen kan ik weer vrij normaal trainen. Als ik heel explosief wil aanzetten, speelt er wel nog een knagende pijn op." "Ik ben er wel 100 procent van overtuigd dat dat in de week van het WK weg zal zijn. Of ik dan 100 procent zal zijn? Mijn rug en schouder zullen me niet hinderen in de wedstrijd, maar ik heb minder kwalitatief kunnen trainen." "Ik ben uit mijn ritme gehaald en het conditionele aspect zal meer opspelen dan mijn schouder of rug."

Voor het BK - overigens een fikse tegenvaller - verkeerde Nys in bloedvorm. Is dat vertrouwen weg? "Moeilijke vraag. In de eerste week van januari reed ik de pannen van het dak in onder meer Herentals. Die vorm kan niet ver weg zijn." "Het is niet de perfecte voorbereiding geweest, maar ik heb vertrouwen dat ik met een goeie vorm aan de start zal staan. Ik vind het al een hele grote overwinning dat ik er kan starten." "We doen er nu alles aan om de schade in te halen", vertelt Nys, die zaterdag meerijdt in Hamme. "Het gevoel op training is nog altijd redelijk goed. Ik ga er vanuit dat het nu alleen nog maar in stijgende lijn zal gaan."

"Ik leg me niet de druk op om wereldkampioen te worden"

Thibau Nys deed er voorts alles aan om de favorietenrol niet in zijn schoenen te laten leggen. "Ik had voor mezelf uitgemaakt dat ik alleen naar de VS wilde gaan als ik op volle kracht aan de start kan staan." "Ik plak daar geen resultaat op of ik zeg niet dat ik zal meedoen voor de titel of het podium, maar ik denk dat ik de goeie vorm nog te pakken heb en dat de blessures me niet zullen hinderen." "Ik ga als een volwaardige crosser en gezonde en fitte atleet naar het WK, maar ik ben niet bezig met een plaats of een doel. Er zijn bij de beloften veel favorieten. Iedereen heeft al flitsen laten zien." "Ik reken mezelf zeker niet bij de favorieten. Ik zal me niet de druk opleggen om wereldkampioen te proberen te worden. Als ik die dag de sterkste ben en als ik het verdien, dan kan het. Maar daar houd ik voorlopig geen rekening mee."