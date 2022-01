Spelersmakelaar over Onuachu, Mertens en Alderweireld: "Transfer is ook emotioneel proces"

Over Onuachu: "Gouden Schoen is verkoopsargument"

Paul Onuachu won vorige week de Gouden Schoen, de Nigeriaanse spits van Genk herhaalde toen zijn transferwens van vorige zomer: "Dat mag nog deze winter. We zullen zien wat er uit de bus komt. Deze trofee zal wel een boost geven."



Of de transfer er in januari nog komt, valt te bezien, maar een boost voor de transferwaarde is de Gouden Schoen alleszins, schat Francis in. Voor alle duidelijkheid: de man is niet de makelaar van Onuachu.



Francis: “Ik denk dat dat toch altijd meespeelt. De Gouden Schoen is toch een verkoopsargument. Ik denk wel niet dat het een rol speelt in de transferpolitiek of op het niveau van de rekrutering. Ik zeg maar iets: als Onuachu 30 goede goals maakt op een seizoen, zal de scouting zijn kwaliteiten wel zien."



"Maar het gaat dan over de transfersom en meestal de board die moet goedkeuren hoeveel hij ervoor zal betalen. "Gaan we 25 of 30 geven?" Als je dan kan zeggen: hij is verkozen tot beste speler van België. Dat is een emotioneel argument dat op het einde een extra push kan geven."



"Dat gebeurt niet noodzakelijk, maar het kan wel. Heel veel transfers gebeuren rationeel, maar het is toch ook een emotioneel proces. En op dat niveau speelt dat wel.”

Wat na juni? "Dries is supergelukkig in Napels"

Stijn Francis is wel de makelaar van Dries Mertens. Eind juni loopt het contract van de Rode Duivel, die al sinds 2013 goals maakt voor Napoli, af. Hoe is de situatie: blijft Mertens of niet?



Francis heeft weinig nieuws van die kant: "Het is nog iets te vroeg. Napoli heeft immers nog een optie. We moeten wachten tot ze die al dan niet lichten."



Als Napoli de optie licht, mag de 34-jarige Mertens nog een jaar blijven aan dezelfde voorwaarden van de voorbije 2 jaar. En daar wringt het schoentje, Napoli wil besparen. Ze willen Mertens houden voor minder geld.



Francis blijft op de vlakte: "Ik kan er niet veel over zeggen, alleen dat hij het de voorbije weken geweldig goed doet in de belangrijke matchen. Dat zal wel meespelen. Maar het hangt af van de volgende maanden. Het is nog te vroeg."



Als het aan Mertens ligt, wil die wel blijven. Francis: “Hij is supergelukkig in Napels. Ik denk dat iedereen dat weet. Als je weet hoe hij daar woont en leeft, hoe hij daar ontvangen wordt. Er zou geen enkele reden zijn om weg te gaan. Tenzij er iets gebeurt.”

"Voor Alderweireld was Qatar een uitweg naar een snel gezinsleven"

Ook Toby Alderweireld zit in de portefeuille van Francis. Die ruilde vorig zomer de Engelse topclub Tottenham voor 3 jaar Qatar. Wij denken hier dan snel dat hij voor de centen kiest en zich daar gaat begraven.



Francis nuanceert. Hij ging onlangs Alderweireld bezoeken en bleef er door coronagerelateerde omstandigheden langer dan verwacht: "Het was 7 jaar geleden dat ik in Qatar geweest was. Hier is een perceptie gecreëerd dat Qatar een land is waar je niet kan wonen en leven, waar het leven op niks trekt."



"Mijn kinderen waren in België achtergebleven. Ik moet zeggen: waren zij niet in België, ik vond het er zeer aangenaam leven. Ik denk dat Toby daar ook een aangenaam leven heeft."



"Het ritme van de Premier League is zo intens. Ik denk dat hij een beetje blij is dat hij een normaal leven heeft en niet meer elke dag op hotel moet en superintensief bezig moet zijn."



"Het is natuurlijk aanpassen met trainingen 's avonds, zeker in de zomer. Dan is het heel warm. Maar naar mijn gevoel is het daar goed en aangenaam leven."

De Premier League is slopend. De mensen beseffen dat moordende ritme niet. Je lichaam gaat helemaal kapot. Stijn Francis

Alderweireld is 32, waarom kiest hij voor Al-Duhail en niet zoals maatje Jan Vertonghen (34) voor een club als Benfica, een mooie club in een mooie competitie in een mooi land? Francis weet waarom: "Het financiële speelt natuurlijk mee. Maar wat de mensen onderschatten: Toby is van zijn 15e thuis weg. Die Premier League is echt slopend. Qatar is een uitweg naar een snel gezinsleven."



"Vertonghen zit nog in de Champions League. Met Europees voetbal erbij is het ritme in Portugal ook nog moordend. Dat moordende ritme beseffen de mensen niet. Het beu zijn van elke dag tot het uiterste te gaan, je lichaam gaat helemaal kapot."



"Dan is Qatar een goede uitloop naar het einde van een carrière. Je moet het dus ruimer zien dan enkel de centen."