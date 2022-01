Snowboarder Sebbe De Buck zit in olympische wachtkamer: "Niemand had dit verwacht"

Even de feiten op een rij: Sebbe De Buck moest afgelopen weekend in Laax op de WB-manche slopestyle zijn plaats in de top 30, die recht geeft op een ticket voor België voor de Winterspelen, verdedigen.



Maar De Buck sneuvelde in de kwalificaties en tot overmaat van ramp beleefde de Duitser Noah Vicktor een topweekend. Dankzij zijn 13e plaats sprong Victor over onze landgenoot naar plaats 30.



Enkel als een land een quotaplaats niet invult of er iemand geblesseerd geraakt, mag De Buck alsnog naar Peking. "We wachten af of er nog een plaats vrijkomt", zegt Christophe Coppens, woordvoerder van de snowboardbond.



"Het kan altijd dat Noorwegen bijvoorbeeld beslist om slechts 2 snowboarders te sturen in plaats van de 3 waar ze recht op hebben. Dat ticket zou dan naar Sebbe gaan." Vrijdag zou dat normaal gezien bekend moeten worden.



"De kans is niet groot, maar als federatie hopen we natuurlijk nog om een man mee te sturen met de olympische selectie." In 2014 was Seppe Smits de eerste Belgische snowboarder op de Winterspelen, in 2018 waren Smits, De Buck en Stef Vandeweyer van de partij.