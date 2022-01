Pro League verfijnt doelmannenregel in coronaprotocol

Nog eens terug naar vorige week: KV Mechelen vraagt uitstel van zijn match van afgelopen zaterdag tegen OHL, omdat 2 doelmannen van de A-kern positief testten. Dat mag als de doelman met de meeste speelminuten daarbij zit, en dat is met Gaëtan Coucke het geval.



Maar de Kalendercommissie weigert het uitstel, omdat ze Maxime Wenssens (20) beschouwt als een belofte. KVM reageert verbaasd en boos. Als statement ("de gezondheid van onze spelers primeert") zakte de club niet af naar Leuven, een forfaitnederlaag dreigt. Al is dat nog niet officieel uitgesproken.



KV Mechelen vroeg en kreeg een aanpassing van het reglement, in het belang van de gezondheid van zijn, maar ook alle andere spelers. De Pro League laat nu toe dat elke club binnen de 24 uur na de goedkeuring van het nieuwe reglement 3 doelmannen aanduidt.



Uitstel kan als er daar 2 van positief testten, van wie A) de doelman met de meeste speelminuten voor zijn huidige club; of B) de doelman die tijdens de laatste officiële competitiewedstrijd speelde voor zijn huidige club.



Volgens de nieuwe regel zou KVM uitstel kunnen vragen voor zijn match van morgen tegen Genk, als de club Wenssens op de lijst zet én Coucke positief is.



De basisregel om voor 7 positieve spelers, die mistens 30 procent van de tijd gespeeld moeten hebben uitstel te vragen, verandert ook lichtjes. Vorige week moesten die nog lid zijn van de A-lijst, nu mogen die van A- of B-lijst zijn.

Wat bij een transfer?

We zitten in volle transferperiode en dus heeft de Pro League een specifieke regel gemaakt bij de transfer van een doelman. Enkel in het geval van een inkomende of uitgaande transfer van een doelman en tot 72 uur voor de start van de eerstvolgende wedstrijd kan die doelmannenlijst van drie gewijzigd worden bij de Kalendermanager.

Geen uitstel in Beker en vanaf speeldag 33