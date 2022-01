Hein Vanhaezebrouck reageert op aantijgingen: "Volledig uit de lucht gegrepen"

De Standaard spitte in de krant van vandaag enkele details naar boven over de betrokkenheid van Hein Vanhaezebrouck in Operatie Zero. De coach van Gent zou door spelersmakelaar Mogi Bayat in het zwart uitbetaald zijn.



Saillant detail is dat een deel van de betalingen in onder meer mest en potgrond gedaan werden, die Vanhaezebrouck door een tuincentrum uit Charleroi geleverd kreeg.

"De insinuaties dat ik betalingen in het zwart zou hebben ontvangen via constructies opgezet door spelersmakelaar Mogi Bayat, zijn volledig uit de lucht gegrepen", laat Vanhaezebrouck in een verklaring weten.

"Ik werd voor deze feiten ook niet in verdenking gesteld, noch ondervraagd. Voor het overige werk ik volledig en transparant mee met de autoriteiten. Ik heb niets te verbergen."