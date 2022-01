Groen licht voor Thibau Nys, die kan deelnemen aan het WK veldrijden

Thibau Nys moest onlangs nog opgeven na een val op het BK in Middelkerke. Een schouderblessure zette een vraagteken achter zijn WK-deelname, maar Baloise-Trek Lions laat weten dat Nys tijdig klaar zal zijn voor Fayetteville (VS).



"Thibau Nys zal op zaterdag 29 januari aan de start staan van het WK veldrijden voor beloften. Na een lange training op dinsdag werd de knoop doorgehakt in samenspraak met de ploegleiding", klinkt het bij Nys' team.



"Zijn schouderblessure is voldoende hersteld om competitief te zijn. Komende zaterdag maakt Thibau zijn rentree op de Flandriencross in Hamme, als opstap richting WK."