Goffin na vroege exit: "Het was zwaar, ik worstelde met mijn emoties"

"Het was geen goede match, dat is wel duidelijk", zei een terneergeslagen Goffin aan de pers na zijn wedstrijd. "Het was in het begin wennen aan de wind, ook voor Evans. We maakten allebei veel fouten, maar het ging wel tot 4-4. Daarna nam Evans over en kreeg ik het echt moeilijk."

Goffin vertelde dat hij het enorm lastig had op de baan. "Ik voelde me niet goed, zeker na de verloren eerste set. Ik vond geen manier om weer in de match te komen en worstelde met mijn emoties en gedachten. Ik twijfelde bij elke slag en er kwam geen enkele bal meer uit. Ik vond geen oplossing."

"Ik ben heel teleurgesteld. Ik vond de vechtlust niet meer en stond verloren op de baan. Het was heel zwaar vandaag."