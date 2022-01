De WK-barometer van Michel Wuyts: "Als Iserbyt crost zoals in Flamanville is hij kandidaat-wereldkampioen"

De WK-barometer van Michel Wuyts:

is een klimmer, met bij uitstek machtsvertoon op verlengde hellingen. En in Fayetteville zit er zo eentje in."

"Iserbyt was zondag een categorie sterker"

Eli Iserbyt heeft met de pedalen geantwoord. Een week na zijn offday op het Belgisch kampioenschap stak hij er met kop en schouders bovenuit in de Wereldbekercross van Flamanville in Frankrijk. Dat zag ook Michel Wuyts.

"In Normandië was Iserbyt een categorie sterker dan de tegenstand. Ik zou die prestatie vooral inschatten als een overwinning op zichzelf. We hebben weer de allerbeste Iserbyt gezien, al durf ik niet te zeggen of we ook de beste Aerts, Sweeck of Vanthourenhout gezien hebben", stelt onze commentator.



"Als Iserbyt in Fayetteville voor de pinnen gaat komen zoals hij dat zondag in Frankrijk gedaan heeft dan is hij zonder meer kandidaat, zelfs voor goud. Dan moet je al de allerbeste Tom Pidcock voorschotelen om Iserbyt bij te blijven of hem de baard af te doen", weet Wuyts.