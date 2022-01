Brengt vaccinatiestatus Russische concurrentes van Loena Hendrickx in de problemen?

Tijdens het recente EK kunstschaatsen hebben de Russinnen Kamila Valiejeva (15), Anna Sjtsjerbakova (17) en Alexandra Troesova (17) zich de afgelopen week voor de Winterspelen geplaatst. Achter dit trio eindigde de Belgische Loena Hendrickx als 4e.



Maar het trio is naar verluidt niet gevaccineerd , terwijl alleen atleten die ingeënt zijn tegen het coronavirus mogen deelnemen aan de Spelen, van 4 tot en met 20 februari in Peking.



Sporters die onder die verplichte prik willen uitkomen, moeten voor aanvang van hun wedstrijd 21 dagen in China in quarantaine. Het korte programma voor de kunstschaatsers is op dinsdag 15 februari.



De directeur van de kunstschaatsbond van Rusland, Alexander Kogan, vertelde voor het EK aan het Russische persagentschap TASS dat met de Chinese organisatoren is afgesproken dat minderjarigen zonder vaccinatie kunnen deelnemen.



De 3 medaillewinnaars van het EK zijn allen minderjarig, geen van hen wordt voor het einde van de Spelen 18. Het ministerie van Volksgezondheid van Rusland staat sinds november vaccinatie van 12 tot 17-jarigen toe.