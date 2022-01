Braziliaanse T2 Luiz Ferreira wordt interimcoach bij Lommel

Luiz Ferreira kwam in oktober vorig jaar toe in Lommel als T2. In het verleden was de Braziliaan actief in onder meer Saudi-Arabië, Koeweit en China. Voor zijn komst naar Lommel was hij beloftecoach bij het Portugese Vitoria Guimaraes.



Nu krijgt hij het vertrouwen als interim-coach, terwijl de club de tijd wil nemen om een nieuwe hoofdtrainer aan te stellen die voor langere termijn aan boord blijft.



"Ik vind het belangrijk om de jeugd te ontwikkelen, maar mooi voetbal spelen en resultaten behalen is even belangrijk", zei Ferreira in een eerste reactie. "De fans moeten met plezier naar hun ploeg kunnen komen kijken."



Lommel is momenteel de op één na laatste in de 1B Pro League. De laatste competitiezege dateert al van half oktober.