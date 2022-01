Belgische biatlete Lotte Lie naar de Spelen: "Wist niet dat biatlon bestond in België"

Op de Winterspelen in PyeongChang namen met Michael Rösch en Florent Claude voor het eerst Belgische mannen deel aan het biatlon. Vier jaar later volgt opnieuw een primeur: Lotte Lie wordt de eerste Belgische vrouw in die discipline. "Het is zeker niet van: "ik kom uit voor België en hup, ik mag naar de Spelen". Ik heb mijn ticket moeten afdwingen."

Biatlon is een combinatie van langlaufen en schieten. Geen "Belgische" sport dus, al verandert dat stilaan. Na de primeur vier jaar geleden mag België bij de mannen nu zelfs een kwartet naar Peking sturen en bij de vrouwen veroverde Lotte Lie een ticket voor de Spelen. Dat Lie voor België kan uitkomen, dankt ze aan haar Belgische mama. "Toen zij een jaar in Noorwegen ging werken, heeft ze mijn papa ontmoet en is ze daar gebleven." "Maar de familie van mijn mama woont dus in België en ik probeer zo veel als mogelijk op bezoek te gaan, zegt Lie, in uitstekend Nederlands, al heeft ze nooit hier, maar altijd in Noorwegen gewoond. "Daar is het natuurlijk normaal om aan wintersport te doen. Ik ben wel vrij toevallig met biatlon begonnen, het is niet zo dat iemand in de familie dat al deed. Maar ik wilde eens iets nieuws proberen en ik wist al snel dat het dit is wat ik wou doen."

De Belgische federatie vroeg me jaren geleden al of ik geïnteresseerd was, maar ik wou eerst zien of het in de Noorse ploeg kon lukken. Lotte Lie

Een jas van Team Belgium

Lie was 11 toen ze ermee begon. "En dan zie je die sport tijdens de Winterspelen op televisie en natuurlijk wordt dat dan de grote droom. Maar in Noorwegen zijn de plaatsen duur." Dat België een uitweg kon bieden, daar had ze niet meteen aan gedacht. "Ik wist helemaal niet dat biatlon bestond in België", lacht ze. "Maar plots zag ik tijdens een WK voor de jeugd iemand met "Belgium" op de jas. De federatie vroeg me toen of ik geïnteresseerd was, maar ik was nog jong en wou eerst zien of het met de Noorse ploeg kon lukken." "Ik zat in de nationale jeugdselecties, maar daarna was ik niet goed genoeg meer. Ik bleef wel met de Spelen in mijn hoofd zitten. En dat het ook leuk zou zijn voor België, om de sport hier wat bekender te maken." "Ik dacht ook: "Als ik oud ben, wil ik geen spijt hebben van waarom ik het niet gedaan heb". Dan heb ik de beslissing genomen en nu ben ik heel trots om voor België te mogen uitkomen."

Zesde in de gemengde aflossing

Toch is het niet zo dat ze als Belgische het ticket in de schoot geworpen kreeg. "Dat heb ik moeten afdwingen met goede wedstrijden." "Het is zeker niet van: "ik kom uit voor België en hup, ik mag naar de Spelen". Je moet je nog altijd kwalificeren, maar het is gelukt." Zo haalde Lie dit seizoen 5 keer de top 20. Maar dé uitschieter zette ze neer samen met Florent Claude in de gemengde estafette in Oberhof, toen België 6e werd. "Super was dat. "Amai, België zo hoog in het biatlon", dacht iedereen, het was heel leuk om zo te verrassen."

"Combinatie fysiek en schieten is zó moeilijk"

En zo wordt biatlon wat bekender in België. Wat vindt Lie zo mooi aan haar sport? "Het gaat om details, het is nooit genoeg. De perfecte wedstrijd, fysiek en dan ook nog eens in het schieten, dat is zo moeilijk, maar dat maakt het ook zo leuk want je hebt nooit het gevoel dat je er klaar mee bent." Langlaufen is fysiek tot het uiterste gaan, terwijl je dan in enkele seconden tot rust moet komen om goed te kunnen schieten. Hoe train je dat? "Eerst schiet je in rust en als je dat goed kan, dan kan je gaan opbouwen met eerst een beetje hartslag en zo steeds verder." "Het is dus heel veel trainen, ook mentaal. Want als je moe wordt, moet je mentaal sterk zijn en moet je wat op automatische piloot kunnen overschakelen."

"Eén slecht schot kan je wedstrijd verpesten"

"Soms zit je "in the zone" en kan je een slecht schot meteen vergeten. Maar soms blijf je er maar aan denken en verpest het je hele wedstrijd. Het is dus zaak om dat snel te kunnen uitschakelen. Niet simpel, maar dat maakt het ook zo mooi." Na nog één wereldbeker in Italië deze week volgen dan de Spelen. "Ik heb er nog niet zoveel aan gedacht, maar eens in China zal het "wauw" zijn." "Ik zal proberen ook te genieten en niet enkel aan mijn prestaties te denken. Het zijn de Spelen, het is het grootste waar je aan kan meedoen. En dat als Belgische, wie had dat ooit gedacht? Super tof!"

