Afrika Cup: goal Musona helpt Zimbabwe niet, Senegal wint groep met slechts 1 gemaakte goal

Senegal en Guinee hebben zich op de slotspeeldag in groep B van de 1/8e finales verzekerd. Guinee verloor wel van Zimbabwe, maar dankzij het onderlinge resultaat blijft het voor Malawi, dat nu moet hopen als een van de beste derdes door te gaan. Bij Zimbabwe scoorde Knowledge Musona een van de twee goals. Opmerkelijk is dat Senegal groepswinnaar is geworden met 5 punten, terwijl het maar 1 keer scoorde.