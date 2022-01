Wereldkampioen Mark Selby openhartig over mentale problemen: "Dat is mijn grootste overwinning"

Mark Selby is een van de allergrootste namen in het huidige snooker. De Engelsman won vorig jaar voor de 4e keer het WK en is al een poosje de nummer 1 van de wereld.



Maar op de voorbije Masters, na het WK het meest prestigieuze toernooi van het jaar, maakte Selby een belabberde indruk. In de 2e ronde verloor hij vorige week kansloos van Barry Hawkins. In die wedstrijd bleef Selby ver onder zijn gebruikelijke niveau.



Na zijn nederlaag tegen Hawkins getuigde Selby op Twitter openlijk over zijn strijd op het mentale vlak. "Ik wil me bij al mijn vrienden en familie excuseren omdat ik hen teleurgesteld heb", aldus de Engelsman.



"Mentaal zit ik momenteel niet in de beste periode. Ik heb een terugval gehad. Alles opkroppen en mezelf een masker voorhouden, is niet de oplossing. Ik zal hulp zoeken om een betere mens te worden."



Een dag later kwam Selby op Twitter nog eens terug op zijn bekentenis. "Van alle matchen die ik al gewonnen heb, was openlijk spreken over mijn problemen en toegeven dat ik hulp nodig heb de grootste overwinning. Er is een last van mijn schouders gevallen."



Selby probeerde ook andere mensen die met gelijkaardige problemen kampen een hart onder de riem te steken. "Ik heb nu het gevoel dat ik me niet meer achter een masker hoef te verschuilen. Aan iedereen wie dit al meegemaakt heeft of nu meemaakt: ik weet hoe het aanvoelt."