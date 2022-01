Tuchel: "We doen alles om Lukaku te helpen, maar tactisch systeem veranderen we niet"

"Lukaku heeft te veel balverlies geleden zonder dat er druk op de bal was", zei de coach van Chelsea. Vandaag gaf Tuchel nog wat meer uitleg. "Ik verwacht meer van het offensieve compartiment van mijn team. Daar hoort Lukaku bij. Hij is een sleutelspeler voor ons."

Lukaku is een sleutelspeler, maar we concentreren ons spel niet op één speler

Tuchel kreeg van journalisten ook de vraag of het tactische systeem gewijzigd moet worden om Lukaku te ondersteunen.

"We doen alles om Romelu te helpen, maar we concentreren ons spel niet op één speler", zegt de Duitser.

"Dat is niet de juiste benadering. Voetbal is een ploegsport. Elke speler speelt in dienst van het team. Het is het basisprincipe en dat verandert niet."