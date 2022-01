Triatleet Kristian Blummenfelt wil eigen wereldrecord verpulveren: "Ik zal er dicht bij zijn"

Olympisch goud, wereldkampioen en wereldrecordhouder op de Ironman: Kristian Blummenfelt is buiten categorie, maar de triatleet gaat een waanzinnige uitdaging aan.

Hij wil een Ironman in 7 uur inblikken, 21 minuten sneller dan zijn huidige record: 7u21'12".

"Op het juiste parcours, in goeie omstandigheden, met het beste materiaal en met het juiste team rond mij zouden we heel dicht moeten komen", klinkt de Noor in Sportweekend vol vertrouwen.

In november finishte Blummenfelt bij zijn debuut op de lange afstand in Cozumel in 7u21'12", een vlijmscherpe chrono.

Bij zijn recordpoging zal de Noor 10 hazen inzetten, mannen die het tempo bepalen en de jager uit de wind zetten.

"Met een groep tempomakers kan ik zeker sneller gaan op de fiets en kan ik energie sparen. Mijn voorbereiding zal ook beter zijn. Ik denk dat ik dicht zal komen."

