Succescoach in Afrika, maar genegeerd in België: "Oud-spelers krijgen altijd voorkeur"

Van Ethopië tot Malta, van Trinidad & Tobago tot Gambia. De Belgische coach Tom Saintfiet is een echte globetrotter.

Met Gambia is Saintfiet een sprookje aan het schrijven op de Afrika Cup. Het kleinste Afrikaanse land op het vasteland is er voor het eerst bij op het grote Afrikaanse toernooi. Na een 4 op 6 liggen de 1/8e finales binnen handbereik.



Maar Belgische profclubs gaven Saintfiet nog nooit een kans. Hoe komt dat, luidde de vraag in onze podcast De Tribune?

"Toen Saintfiet begon als coach, kende niemand hem in België. Hij heeft in het amateurvoetbal gespeeld en dan is het heel lastig om door te breken als coach", vertelt spelersmakelaar Stijn Francis, die Saintfiet goed kent.



"Francky Dury is misschien de enige die vanuit het lagere voetbal kon opklimmen naar eerste klasse."



"Veel ex-voetballers die coach zijn, krijgen altijd de voorkeur op de onbekende verhalen. In Duitsland zie je nu wel een kentering. Daar kunnen jonge coaches zonder voetbalachtergrond doorbreken. In België is dat niet het geval."