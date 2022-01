Sambi Lokonga na zijn eerste maanden bij Arsenal: "Verschil met België is zó groot"

Sambi Lokonga leek na een hoopvolle start op het einde van het kalenderjaar wat in de vergeetput te belanden bij Arsenal, maar door de vele afwezigen is hij weer helemaal terug in de eerste ploeg. Op de website van zijn club blikt hij terug op zijn eerste maanden.

"Een paar dagen voor de start van het seizoen kreeg ik van de voorzitter van Anderlecht te horen dat Arsenal geïnteresseerd was. Ik heb geen seconde getwijfeld. "Ik ben er klaar voor", zei ik."

"De overstap vanuit België was niet eenvoudig. Ik ben voor het eerst naar het buitenland verhuisd, naar Londen dan nog. Maar iedereen zorgt goed voor mij en dat maakt het makkelijker."

"Het verschil met de Belgische competitie is ook zó groot. Ik twijfelde nog of de Premier League de beste competitie ter wereld is, maar nu kan ik dat bevestigen."

"Ik had wat tijd nodig om mij aan te passen en ben me nog altijd aan het aanpassen. Ik zal elke match, elk jaar, beter worden."