Pierre François stopt meteen als CEO Pro League, Louwagie en Venanzi zetten tijdelijk stap opzij

Het blijft woelig in de Pro League. Pierre François stopt met onmiddellijke ingang als CEO. Normaal liep het mandaat van François pas eind juni af, maar hij diende vandaag dus vroegtijdig zijn ontslag in. In de nasleep van Operatie Zero zetten Michel Louwagie (KAA Gent) en Bruno Venanzi (Standard) tijdelijk een stap opzij als vertegenwoordigers van de Pro League binnen de Belgische voetbalbond.