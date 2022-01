Peter Vandenbempt: "Het zou te gortig zijn als KV Mechelen woensdag tegen Genk moet spelen"

Er is afgelopen weekend opnieuw gevoetbald in onze hoogste klasse, al was het wel een verhakkelde speeldag door het coronavirus en de dichte mist. Peter Vandenbempt houdt in zijn eerste analyse na de winterstop halt bij Anderlecht-Standard, Seraing-Union en de uitgestelde wedstrijden.

De analyse van Peter Vandenbempt in een notendop:

In wat wellicht een zeer spannende strijd wordt om in de top 4 te geraken is puntenverlies tegen een noodlijdend en matig Standard heel erg kwalijk voor Anderlecht.





De existentiële crisis bij Standard blijft en de transfers illustreren toch ook een beetje het huidige niveau en de huidige ambities van Standard.





De hoop van enkele grote clubs, die er toch een hele tijd is geweest, om Union mee te trekken in de strijd om plaats 4, lijkt mij zeer ijdel.





KV Mechelen daagde niet op in Leuven en heeft wat mij betreft gelijk en ongelijk. Het theater van en in Leuven was overigens volstrekt overbodig.

"Resultaat in Anderlecht-Standard was een grote verrassing"

De 1-1 in het Lotto Park was een grote verrassing. Vooraf werd het niet verwacht, gelet op de goeie flow waar Anderlecht voor de winterstop in zat, dat toch in groot contrast met de sportieve malaise bij Standard. En ook wel gelet op de wedstrijd zelf, die door het lege stadion en een gebrek aan intensiteit weinig van doen had met de felle duels uit het verleden. Anderlecht was veruit dominant, Standard kreeg aan de bal niets voor mekaar. Alleen: zoveel geweldige kansen puurde Anderlecht daar niet uit, finaal maar 3 schoten tussen de palen. Misschien was het, zoals Kompany aangaf, te traag, te slordig en misschien ook iets te makkelijk.

Standard heeft wel gestreden. De wissels van Elsner brachten toch een soort nieuwe schwung en dynamiek Peter Vandenbempt

Standard heeft wel gestreden. De wissels van Elsner zoals Dragus en Pavlovic brachten toch een soort nieuwe schwung en dynamiek. De laatste 10 minuten voelde je toch dat het nog verkeerd kon lopen voor Anderlecht en dat is ook geschied. Oké, de twee kansen van Standard kwamen er na flaters - van Magallan en Gomez -, maar de 1-1 staat er wel. In wat wellicht een zeer spannende strijd wordt om in de top 4 te geraken is puntenverlies tegen een noodlijdend en matig Standard gewoon heel erg kwalijk voor Anderlecht.

"Ik hoop dat de geruchten over uitgaande transfers bij Standard niet kloppen"

Dat punt is goed voor het moreel bij Standard, maar die grote existentiële crisis in Luik wordt er daardoor niet minder om. Het is wel opvallend dat Standard uitgerekend op Club Brugge, op Antwerp en op Anderlecht vooral op karakter en hier en daar met wat meeval zijn punten pakt, maar het is natuurlijk geen enkele garantie dat er op sportief vlak betere tijden aankomen. Zonder die flater van Gomez was het toch opnieuw een logische nederlaag geworden. Met respect voor zeer waardevolle spelers voor KV Kortrijk en KV Mechelen zoals Dewaele en Van Damme en zelfs Emond die met de staart tussen de benen is teruggekeerd, die transfers illustreren toch ook een beetje het huidige niveau en de huidige ambities van Standard. Dat zijn duidelijk niet meer die van een topclub die wil meedoen voor de Europese prijzen.

De basis blijft toch de zeer precaire financiële toestand. Daar moet eerst een oplossing voor gevonden worden. Anders blijft Standard aanmodderen. Peter Vandenbempt

Ik hoop dat de geruchten over mogelijk nog vertrekkende spelers niet de waarheid worden, zoals Bastien en Raskin, want er is nu al geen overschot aan kwaliteit. De basis blijft toch de zeer precaire financiële toestand. Daar moet eerst een oplossing voor gevonden worden. Ik laat mij door mensen die Standard van zeer dichtbij volgen zeggen dat dat alleen maar kan met een nieuwe kapitaalkrachtige eigenaar die voor een stevige financiële basis zorgt. Anders blijft het toch voor een langere periode aanmodderen, vrees ik.

"Na het komende vierluik zullen we meer weten over Union"

Union moet morgen nog zijn tweede helft spelen. Stopzetten was de juiste beslissing, maar de eerste helft was toch weinig bemoedigend voor de concurrentie. 0-2, Vanzeir en Undav hebben nog een keer gescoord. Oké, Seraing is al een paar weken bij het allerzwakste wat in de hoogste klasse rondloopt, maar Union lijkt toch door te gaan op het elan van voor de winterstop. Er is voorlopig niemand vertrokken, daar werd door de concurrentie misschien ook wel stiekem op gehoopt. Integendeel, er zijn nog twee spelers bijgekomen. De voorsprong op nummer 4 Anderlecht is straks in principe weer 11 punten, op AA Gent en Charleroi 15. De hoop van enkele grote clubs, die er toch een hele tijd is geweest, om Union mee te trekken in de strijd om plaats 4, lijkt mij zeer ijdel. Maar het worden zeer interessante weken: Union speelt nu tegen Racing Genk, Club Brugge, Anderlecht en Antwerp. Ik zou zeggen: na dat vierluik zullen we het echt wel weten.

Er is voorlopig niemand vertrokken bij Union, daar werd door de concurrentie misschien ook wel stiekem op gehoopt. Integendeel, er zijn nog twee spelers bijgekomen. Peter Vandenbempt

"Het theater van en in Leuven was volstrekt overbodig"

Zulte Waregem-Oostende werd uitgesteld, KV Mechelen zakte dan weer niet af naar Leuven. Ik denk niet dat dat laatste al vaak vertoond is in de moderne tijden op het hoogste niveau in ons land. Ik lees in Gazet van Antwerpen dat het voor Mechelen van 1906 geleden is dat ze nog eens forfait hebben gegeven voor een officiële wedstrijd. Ik moet eerlijk zeggen: ik vond het theater van en in Leuven volstrekt overbodig en misplaatst. Ploegopstellingen rondsturen, KVM welkom heten, opwarmen alsof Mechelen nog elk moment van de bus zou stappen... Volgens Marc Brys was het zelfs een mentale beproeving geweest voor zijn spelers, die voorbereiding zonder te weten of Mechelen zou komen. Ze moeten er wel zijn, net als de scheidsrechters, maar het had toch allemaal met wat meer klasse gekund.

Het is logisch dat ze zich bij KV Mechelen verongelijkt voelen. Peter Vandenbempt

Wat mij betreft heeft KV Mechelen gelijk en ongelijk. Ze hadden altijd moeten spelen, vind ik, desnoods onder voorbehoud zoals Eupen dat heeft gedaan. Die waren er nog erger aan toe. Dit was wat mij betreft een verkeerd statement. Maar de wedstrijd had natuurlijk altijd uitgesteld moeten worden. Er waren twee doelmannen besmet, alleen was de ene blijkbaar één jaar te jong. Je kan dan als Pro League zeggen - wat ze ook doen - dat het reglement duidelijk is. Het is vorige week maandag nog maar gestemd en KVM is er akkoord mee gegaan, maar het is sportief niet correct. Straks is er weer een vergadering van de Pro League en daar zal men het protocol wellicht weer aanpassen. Als ik zie dat er voor Nieuwjaar met Antwerp tegen KV Kortrijk wel een grote flexibiliteit was: daar kon uitstel ineens weer wel, hoewel het toen niet in het reglement stond van de Pro League. Het was eruit gehaald, maar ineens was die omikronvariant zo besmettelijk en kon het weer wel. Het is logisch dat ze zich bij KV Mechelen verongelijkt voelen. Het zou pas helemaal te gortig zijn als Mechelen woensdag tegen Genk moet spelen, een match die is vooruitgeschoven omdat Genk op het einde van de maand veel te veel internationals moet afstaan. Het is een ongelofelijke soep. Niet normaal.