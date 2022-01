Na de onverkwikkelijke saga van de voorbije 2 weken is Novak Djokovic op weg naar Belgrado. De tennisnummer 1, die Australië moest verlaten omdat hij niet gevaccineerd is, landde na 13,5 uur in Dubai. De Serviër - mét mondmasker - maakte er tijd voor selfies met passagiers en werd daarna naar de gate gereden, waar hij op een vliegtuig richting Servië stapte. Hij wordt rond 12.10 u. in de hoofdstad verwacht.