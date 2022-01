Novak Djokovic geland in Belgrado, massa pers en supporters op post

In Servië is Djokovic een held. De overheid in het land is niet te spreken over de behandeling van zijn tennisser in Australië.



Er werd verwacht dat Djokovic ook als een held zou onthaald worden. Er stonden alvast heel wat journalisten, fotografen en cameramannen. Ook enkele tientallen fans stonden hem op te wachten.



Voorlopig heeft de 20-voudige grandslamkampioen zich nog niet aan het publiek of de pers getoond.



Djokovic liet gisteren verstaan dat hij "de tijd zal nemen om te rusten en te herstellen" na zijn beproeving in Australië.