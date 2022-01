Makelaar Stijn Francis: "Er is geen schuldbesef, wel spijt dat men betrapt is"

Geen schuldbesef

Vorige week raakte bekend dat het federaal parket wil dat 57 verdachten uit de voetbalwereld zich verantwoorden voor de rechter. Het kan nog lang duren voor er al dan niet straffen worden uitgesproken voor wat er in het verleden gebeurd is. Dat het vanaf nu anders moet, lijkt evident, maar dat is het blijkbaar niet.





"Ik heb momenteel de indruk dat mensen die iets op hun kerfstok hebben veeleer spijt hebben van het feit dat ze betrapt zijn, dan van het feit dat ze iets hebben misdaan", zegt Stijn Francis in De Tribune. " Dat frustreert me. Er is geen schuldbesef."

Meer en strengere regelgeving alleen zal het probleem niet oplossen, vindt Francis. "Makelaars staan nu voor een gigantische administratie en clubs kijken er veel strenger op toe, maar de cultuur van ons kent ons en immorele praktijken om transfers of mensen naar hun hand te zetten, daar is niets aan veranderd."

Francis geeft een recent voorbeeld van een van zijn spelers die door een Brits makelaarsbureau gecontacteerd werd. "Ze hadden een Duitse club voor mijn speler, maar volgens hen wou die Duitse club niet werken met Stijn Francis. Ik zou niet weten waar dat vandaan komt."

Dat Mogi Bayat in België nog altijd actief is als makelaar vindt Francis terecht, omdat Bayat nog nergens van veroordeeld werd. Het vermoeden van onschuld moet altijd gerespecteerd worden. "Dat hij zijn meest succesvolle jaren net na Operatie Zero heeft gehad, daar stel ik me wel vragen bij."



Volgens Francis zijn er radicalere veranderingen nodig dan de regels van het spel verstrengen. "Als de top in een systeem niet verandert, dan verandert de cultuur ook niet." De makelaar vindt het daarom vreemd dat bepaalde mensen die verdacht worden van strafbare feiten, toch binnen de Pro league actief blijven. "Alleen al voor de preceptie zou het beter zijn dat er iemand objectief aan het hoofd komt."