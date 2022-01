Jordi Meeus na zijn doorbraakseizoen: "Focus ligt vanaf nu meer op resultaten rijden"

Bora-Hansgrohe zag in het tussenseizoen snelle jongens als Pascal Ackermann en Peter Sagan vertrekken, maar haalde aan de andere kant wel Sam Bennett en Danny van Poppel binnen.

"Ik ben gestegen in de pikorde", zegt Jordi Meeus. "Sam is de nummer 1, ik de nummer 2. Als Danny en ik nog samen in de finale zitten, dan zal de vorm van de dag bepalen wie er mag sprinten. Ik kom heel goed overeen met hem, we komen daar wel uit."

Meeus kwam het profpeloton binnen als pure sprinter, maar hij wil zich - naar zijn idool Tom Boonen - geleidelijk aan ook in het klassieke werk specialiseren. "Voorlopig ligt de focus nog altijd op de sprints, maar op trainingskamp zit ik nu bijvoorbeeld in de klassieke groep en niet meer in de sprintersgroep."

"Het wordt lastig om nu al finales te rijden in koersen als de Ronde van Vlaanderen. Daar hebben we met de ploeg betere opties, zoals een Politt. Ik moet mijn kans grijpen in koersen zoals Kuurne en Nokere. De focus ligt voor mij dit jaar iets meer op resultaten rijden."