Belgische snowboarders moeten bang afwachten voor olympische kwalificatie

Snowboarder Sebbe De Buck had zich dankzij goeie prestaties in de WB-manches van Calgary en Mammoth Mountain in de top 30 van de olympische ranking geknokt.





Die plaats geeft recht op een ticket voor de Winterspelen in Peking en die plaats moest hij verdedigen in de WB-manche slopestyle in Laax. Maar in de kwalificaties liep het fout.

De Buck kon zijn run niet proper afwerken en hij greep net naast een plaats in de halve finales: de top 12 ging door en De Buck werd 13e.



Vandaag wordt de olympische ranking afgewerkt. Als De Buck niet in de top 30 staat, dan moet hij hopen dat er snowboarders voor hem moeten afzeggen en dat hij opgevist wordt. De Buck was er vier jaar geleden bij in Pyeongchang, hij werd toen 20e in de slopestyle en 34e op de Big Air.