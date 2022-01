Alain Prost stopt bij Alpine: "Respectloos hoe het allemaal is gegaan"

Het nieuws van het afscheid van Alain Prost raakte eerder op de dag al bekend, waardoor de indruk werd gewekt dat Alpine het F1-icoon zelf de bons had gegeven.

"Ik ben heel teleurgesteld met de manier waarop dit nieuws naar buiten is gekomen. We hadden afgesproken dat we dit samen bekend zouden maken. Sorry, maar dit is respectloos."

"Ik heb de aanbieding die ze mij in Abu Dhabi (waar de laatste GP plaatsvond) hadden gedaan, geweigerd vanwege een persoonlijke relatie. En ik had blijkbaar gelijk omdat te doen!

"Aan de teams in Enstone en Viry (waar de afdelingen van Alpine zijn gevestigd): ik zal jullie missen!"