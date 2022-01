8 jaar na de Formule 1-coureurs racen nu ook de rallyrijders met hybrideauto's

In het WK Formule 1 racen ze al 8 jaar met hybridetechnologie. Sinds die omschakeling won Mercedes elke titel bij de constructeurs.

Als u op zoek bent naar een nieuwe auto is de kans groot dat u met een hybridemodel de showroom verlaat: een auto met zowel een klassieke verbrandings- als een (kleine) elektromotor.

Elektrische boost van 134 pk

In totaal zal de Rally1-auto - zo heet de nieuwe generatie - over meer dan 500 pk kunnen beschikken. Dat is de helft van een Formule 1 -bolide, maar wel bijna 5 keer zo veel als een klassieke auto.

De coureur kan de batterij ook opladen zoals in de Formule 1. Wanneer hij remt, gaat de (verloren) energie de accu in. Die komt vrij wanneer hij weer met zijn gaspedaal speelt.

In de rallysport maakt de hybridemotor dit jaar zijn intrede. De 3 WK-teams (Ford, Hyundai en Toyota) hebben de omslag gemaakt en een gloednieuw pakket onder de motorkap gemonteerd.

Het hybridesysteem in kaart gebracht.

Geruisloos van rit naar rit

Wanneer de WK-auto's over de openbare weg rijden richting een volgende etappe, doen ze dat wel met hun elektromotor. Op die manier verplaatsen ze zich stil en zonder uitstoot.

Neuville: "Ik houd van zulke uitdagingen"

Thierry Neuville zit dit seizoen achter het stuur van een Hyundai i20 N Rally1, zijn allereerste hybrideauto.

"Bij elke oefensessie voel ik me meer op mijn gemak", vertelt de Duitstalige Belg, "maar in het seizoensbegin zullen we nog veel moeten leren."

"Ik houd alleszins van uitdagingen en zo'n uitdaging komt er nu aan."

Samen met corijder Martijn Wydaeghe aast Neuville op niks minder dan de wereldtitel. Net als vorig seizoen gaan ze de strijd aan met de Toyota's van de Fransman Sébastien Ogier en de Welshman Elfyn Evans.

Of heeft Ford het best opgelet tijdens de lessen hybridetechnologie? 9-voudig wereldkampioen Sébastien Loeb maakt in Monte Carlo zijn rentree met een Ford Puma Rally 1.